Суд оставил в силе меру пресечения Серебренникову и остальным фигурантам дела «Седьмой студии»

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову.

Об этом 21 мая сообщает телеканал «Дождь».

Аналогичным образом суд отреагировал на жалобы бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экс-главы «Седьмой студии» Юрия Итина и директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум. Ранее Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения Серебренникову и Апфельбаум до 19 июля, Малобродскому – до 19 июня, Итину – до 23 мая.

Как пишет РИА Новости, в суде Серебренников рассказал об очной ставке с заключившей сделку со следствием экс-бухгалтером Ниной Масляевой.

«Мне стало легче, потому что, когда ты видишь прячущего глаза, завравшегося человека, всем становится все понятно», – цитирует его издание.

По сообщениям СМИ, Серебренников попросил суд разрешить ему посещать «Гоголь-центр» и пользоваться Интернетом, однако получил отказ.

По версии следствия, Серебренников, Малобродский, Итин, Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые в 2011–2014 годах АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры. Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.