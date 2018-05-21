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21.05.2018 15:11
Дворянское гнездо
Назначение на должность министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, ставшее основной неожиданностью в составе нового правительства РФ, на самом деле укладывается в общую логику развития Российского государства. То, что мы наблюдаем на всех уровнях власти, не что иное, как формирование новой прослойки общества. Самое подходящее название для которой – дворянство.

 Еще одно название для этого правящего класса – «ближний круг», от которого в свою очередь расходятся круги других приближенных. 

Отец  Дмитрия Патрушева –  секретарь Совета безопасности РФ Николай Платонович Патрушев в российской табели о рангах занимает место по правую руку от Владимира Путина. Но, как и многие соратники российского президента, он уже немолод. Средний возраст участников «ближнего круга» неуклонно приближается к 70. Какая мысль владеет умами этой влиятельной части российского общества, предугадать легко. За долгие годы во власти представляемые ими кланы  достигли таких  политических, а многие и экономических высот, покидать которые весьма не хочется. Поэтому перед ними стоит задача консервации достигнутых позиций и сохранения семейных состояний.

Назначение Дмитрия Патрушева может оказаться полезно сразу двум кланам. С одной стороны, свое место при дворе сохраняет семья Патрушевых. С другой стороны, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев может быть спокоен за бизнес своей семьи, который за те годы, что он руководил отраслью, сильно развился. Созданный его отцом Николаем Ткачевым агрокомплекс за последние годы стал одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России, чему во многом способствовали государственные субсидии и запущенное на волне кампании по импортозамещению льготное кредитование сельхозпроизводителей. Александр Ткачев и Дмитрий Патрушев вместе немало потрудились над этой реформой. Первый – в кресле министра, а второй – в должности главы Россельхозбанка, который стал основным финансовым партнером реформы. 

Впрочем, доступ к льготным кредитным ресурсам оказался весьма ограничен. Например, в прошлом году в Ленинградской области никто из местных производителей так и не смог получить инвестиционные кредиты Минсельхоза под желанные 5% годовых. Остается надеяться, что хотя бы новый вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев, который в свое время стал автором идеи национального проекта по развитию сельского хозяйства, сможет указать новому профильному министру на ошибки предшественника.

Что же касается перспектив российского кабинета министров на ближайшие годы, можно предположить, что назначение младшего Патрушева – далеко не последнее событие в общем ряду мероприятий по укреплению нового российского дворянского общества. Мы еще увидим и старые фамилии в рядах новых государственных деятелей, и династические браки. 

Анна Невская, «Фонтанка.ру»

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