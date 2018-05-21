Китайцы собираются размножаться без ограничений

Власти Китая планируют снять все ограничения на количество детей в одной семье. Об этом 21 мая сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Таким образом китайские власти надеются преодолеть тенденцию по старению населения. «Низкая рождаемость и небольшое число новорожденных за предыдущие два года направили сильное послание лицам, принимающим решения о том, что молодое поколение не готово иметь больше детей», – заявил Чэнь Цзянь, бывший начальник отдела Национальной комиссии по планированию семьи, который сейчас является вице-президентом Китайского общества экономических реформ. Нехватка молодого активного населения, по мнению Цзяня, может стать препятствием для модернизации страны к 2035 году, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, снятие ограничений с рождаемости должно прекратить критику китайских властей со стороны правозащитников, которые считают, что таким образом в Поднебесной нарушались права человека.

Напомним, с 1970-х годов в Китае проводили политику «одна семья — один ребенок». В 2000-е она смягчилась — под ограничения попадала только примерно треть населения. В частности, более одного ребенка запрещали заводить представителям этнических меньшинств, единственным детям у своих родителей, а также проживающим в сельской местности, если первый ребенок — девочка. Однако проблема перенаселения сейчас уже меньше беспокоит власти, чем нехватка трудоспособного населения. Официально правило «одна семья — один ребенок» было отменено в 2016 году, однако многие ограничения продолжают действовать.