Всё меньше финнов мечтают завести ребёнка

Среди финнов становится меньше людей, которые планируют завести детей. Это следует из результатов опроса Союза народонаселения страны.

Среди респондентов моложе 40 лет число тех, кто пытается завести ребёнка или имеет такие планы на будущее, снизилось на 15%. Наиболее сильная отрицательная динамика наблюдается у мужчин в возрасте 30 – 40 лет. В столичном регионе Финляндии о продолжении рода не задумываются 62% мужчин и 45% женщин, показал опрос.

По данным Барометра Союза народонаселения, желание иметь детей выше у людей более образованных и с хорошим уровнем дохода, а также среди жителей сельской местности. Среди женщин, поддерживающих идею чайлд-фри, самыми популярными объяснениями являются другие интересы в жизни, нежелание отказываться от привычного образа жизни и связываться с маленькими детьми. Те, у кого уже есть ребёнок, объясняют отказ от второго экономическими причинами.

Как пишет Yle, тенденция наметилась ещё в 2015-м. Тогда исследователи полагали, что спад носит временный характер.