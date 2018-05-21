Петербургской ЛДПР мешают спать днем

Фракция ЛДПР в ЗакСе предлагает ввести в Петербурге штрафы за нарушение тишины днем. Законопроект о запрете на шум с 13 до 15 часов опубликован на сайте городского парламента 21 мая.

Как говорится в пояснительной записке, защитить тишину предлагается в помещениях больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, квартирах жилых домов, номерах гостиниц и общежитий, а также в подъездах, кабинах лифтов, лестничных клетках и других местах общего пользования. Штраф за нарушение «тихого часа» днем предлагается установить такой же, как и за нарушение закона о тишине ночью с 22 до 8 часов утра. На данный момент наказание по этой статье варьируется в зависимости от того, какой именно шум и кем был произведен. Так, за громкий телевизор или звукоусиливающие устройства граждан могут оштрафовать от 500 до 5 000 рублей, должностных лиц – от 25 000 до 50 000 рублей, юридических лиц – от 50 000 до 200 000 рублей. За строительные работы юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.

По мнению главы фракции ЛДПР Олега Капитанова, жители Петербурга нуждаются в дневном «тихом часе».

«Очень много людей жалуются на шум днем: и пожилые люди не могут отдохнуть, и дети, когда болеют», – сообщил он «Фонтанке».

По словам Капитанова, норма о «тихом часе» днем существует в других регионах России, например, в Московской, Мурманской, Оренбургской областях:

«Мне ничего нового не придумываем», – подытожил парламентарий.