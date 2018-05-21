Девушка за рулём БелАЗа раздавила бензовоз в Кузбассе

Курьёзная авария, к счастью, без серьезных последствий произошла в одном из разрезов Кемеровской области. Карьерный грузовик раздавил «младшего» собрата. Об этом 21 мая рассказали очевидцы.

По словам свидетелей, ДТП произошло 18 мая в разрезе «Поляны». БелАЗ массой 130 тонн с девушкой за рулём отъезжал после заправки от бензовоза на базе КамАЗа. Водитель не заметила, что грузовик также начал движение, и наехала на кабину. Естественно, повреждения оказались серьезными. В этой аварии никто не пострадал, добавляют очевидцы.

Схема аварии была составлена её участниками самостоятельно, сообщает РИА Новости. Девушка-водитель БелАЗа была наказана штрафом за нарушение правил маневрирования.