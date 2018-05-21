Обвиняемый в призывах к терроризму вместо математика Богатова признал вину

Житель Ставрополя Владислав Кулешов, арестованный по делу о призывах к терроризму и попытке организовать акцию протеста, признал свою вину.

Об этом «Медиазоне» 21 мая сообщила адвокат программиста. Другие детали она раскрывать не стала, сославшись на подписку о неразглашении.

Напомним, Кулешова несколькими часами ранее арестовал Пресненский районный суд Москвы, он стал фигурантом дела вместо математика Дмитрия Богатова, которому сегодня же выдали документы о прекращении уголовного преследования. Ставрополец Кулешов, как считает следствие, написал несколько сообщений с призывами вооружиться и выйти на акцию 2 апреля прошлого года. Посты были размещены от имени Айрата Баширова – такой ник использовался и Кулешовым, и Богатовым. Первоначальное подозрение пало именно на Богатова, так как сообщения были размещены с его IP-адреса. Он был администратором выходного узла сети Tor, что позволяло любому писать сообщения от его имени. Однако следствие установило, что в момент публикации Богатова не было за компьютером.