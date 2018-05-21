В парламент внесли законопроект о едином цвете для петербургских такси

Законопроект о едином цвете для петербургских такси внесен

в городской парламент. Документ на стадии обсуждения вызвал бурные протесты представителей отрасли.

Такси Северной столицы должны иметь единую расцветку – белую. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте городского парламента 21 мая. Законопроект за авторством правительства Петербурга внесен в ЗакС на днях, хотя обсуждался почти два года. Как ранее писала «Фонтанка», приведение к единому цвету машин может обойтись таксопаркам в 2 млрд рублей, для многих затраты будут в разы больше, так как связаны с брендом, основанным на другой цветовой гамме. Тем не менее в пояснительной записке к законопроекту утверждается, что профессиональное сообщество поддерживает установление единой цветовой гаммы, так как это будет способствовать выводу с рынка перевозок такси нелегальных перевозчиков.

«Белый цвет позволит минимизировать затраты перевозчиков по приведению легковых такси к единому цвету, так как является самым распространенным и имеется в линейке цветов всех заводов-изготовителей легковых автомобилей», – говорится в документе.

В тексте законопроекта также указано, что требование вступит в силу через полгода после утверждения законопроекта и не коснется тех такси, что уже получили лицензию от Смольного.

В тексте, помимо прочего, прописано, что на такси допускается размещение герба Санкт-Петербурга при разрешении уполномоченного Смольным ведомства.

Также среди требований к такси чиновники указывают необходимость прохождения медицинского осмотра водителями перед выходом в рейс.

Отметим, что обсуждение цветности такси идет уже несколько лет. Летом 2016 года Смольный разместил законопроект, согласно которому весь автопарк такси города до 1 сентября 2017 года должен был «побелеть». После публикации на «Фонтанке» в петербургском комитете по транспорту сообщили, что на правительственном сайте по ошибке была опубликована неактуальная версия документа, и для таксомоторов допустимы три цветовые гаммы – белая, серебристая, чёрная. Спустя год позиция чиновников снова изменилась, и единый цвет для такси оставили белым.