Главный тренер «Тосно» переходит на работу в Екатеринбург

Главный тренер футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Дмитрий Парфенов официально покинул команду и возглавил екатеринбургский «Урал». Как сообщает пресс-служба уральской команды 21 мая, контракт с 43-летним специалистом был подписан сегодня в Екатеринбурге.

Теперь уже бывший наставник «Урала» Александр Тарханов был переведен на должность консультанта.

Напомним, под руководством Парфенова «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России. При этом команда из Ленобласти не смогла сохранить прописку в РФПЛ, заняв предпоследнее место по итогам чемпионата и вылетев из-за этого в ФНЛ.

Кроме того, у клуба многомиллионные долги перед футболистами и контрагентами.