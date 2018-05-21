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21.05.2018 14:33

Главный тренер «Тосно» переходит на работу в Екатеринбург

Главный тренер футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Дмитрий Парфенов официально покинул команду и возглавил екатеринбургский «Урал». Как сообщает пресс-служба уральской команды 21 мая, контракт  с 43-летним специалистом был подписан сегодня в Екатеринбурге.

Главный тренер «Тосно» переходит на работу в Екатеринбург

Теперь уже бывший наставник «Урала» Александр Тарханов был переведен на должность консультанта.

Напомним, под руководством Парфенова «Тосно» сенсационно выиграл Кубок России. При этом команда из Ленобласти не смогла сохранить прописку в РФПЛ, заняв предпоследнее место по итогам чемпионата и вылетев из-за этого в ФНЛ. 

Кроме того, у клуба многомиллионные долги перед футболистами и контрагентами.


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