Лидер челябинского штаба Навального устроил голодовку в спецприёмнике. Его поддержали сокамерники
Голодовку объявил арестованный за акцию «Он нам не царь» руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске. Борис Золотаревский возмутился антисанитарией в спецприемнике и пожаловался на нарушения со стороны полиции. Акцию протеста поддержали сокамерники, задержанные за другие правонарушения.
Как сообщили в региональном штабе Навального, Золотаревский объявил голодовку утром 20 мая. Молодой человек рассказал об «отвратительных матрацах», ужасном состоянии раковин и душа, грязном постельном белье, а также лишении его предметов гигиены и чая. Протест оппозиционера поддержали сокамерники, не имеющие отношения к политическому мероприятию. Они также отказались от еды.
Золотаревский требует проведения прокурорской проверки, устранения нарушений и привлечения администрации учреждения к ответственности.
Как пишет Znak.com, прокуратура Челябинской области по поводу жалоб в спецприёмнике начала проверку. В ближайшее время Золотаревский и другие участники голодовки будут опрошены.
Борис Золотаревский приговорён к 25 суткам ареста за несанкционированную акцию «Он нам не царь», которая прошла 5 мая во многих городах России.
Справка:
Акции «Он нам не царь» прошли более чем в 90 российских городах. Протест был приурочен к инаугурации президента. В Петербурге участие, по официальным данным, приняли две тысячи человек. Каждый десятый — опять же, по официальным данным — был задержан.