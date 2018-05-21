Лидер челябинского штаба Навального устроил голодовку в спецприёмнике. Его поддержали сокамерники

Голодовку объявил арестованный за акцию «Он нам не царь» руководитель штаба Алексея Навального в Челябинске. Борис Золотаревский возмутился антисанитарией в спецприемнике и пожаловался на нарушения со стороны полиции. Акцию протеста поддержали сокамерники, задержанные за другие правонарушения.

Как сообщили в региональном штабе Навального, Золотаревский объявил голодовку утром 20 мая. Молодой человек рассказал об «отвратительных матрацах», ужасном состоянии раковин и душа, грязном постельном белье, а также лишении его предметов гигиены и чая. Протест оппозиционера поддержали сокамерники, не имеющие отношения к политическому мероприятию. Они также отказались от еды.

Золотаревский требует проведения прокурорской проверки, устранения нарушений и привлечения администрации учреждения к ответственности.

Как пишет Znak.com, прокуратура Челябинской области по поводу жалоб в спецприёмнике начала проверку. В ближайшее время Золотаревский и другие участники голодовки будут опрошены.

Борис Золотаревский приговорён к 25 суткам ареста за несанкционированную акцию «Он нам не царь», которая прошла 5 мая во многих городах России.