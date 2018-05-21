Открыты продажи в 7 лоте ЖК NEWПИТЕР

Компания «Строительный трест» объявляет о старте продаж квартир в 7 лоте жилого квартала NEWПИТЕР, расположенном на юго-западной границе Петербурга и Ленинградской области.

В состав 7 лота входит 6-этажный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют.

Строительные работы на 7 лоте квартала сегодня выполнены на 50%. Плановый срок ввода в эксплуатацию – второй квартал 2019 года. Новый дом будет полностью построен из кирпича, без применения несущих монолитных конструкций. Толщина фасадных стен составит 640 мм, а внутренних несущих кирпичных стен – 380 мм. Все квартиры будут передаваться покупателям без отделки.

Первые этажи 7 лота предусмотрены для коммерческих помещений. Их площадь составит 1 463 кв. м. Тротуары будут прилегать к фасадам дома. Благодаря такой конфигурации, в летний период жильцы могут спокойно прогуливаться или, наоборот, сидеть за столиками ресторанов и кафе на открытых террасах. Проезжая часть будет отделена от тротуаров велодорожками, живой изгородью и парковкой.

В новом лоте будет применена дополненная концепция благоустройства. В закрытом от автомобилей дворе будет выполнен проект ландшафтного дизайна с искусственным изменением рельефа и озеленением.

Игровые и спортивные площадки будут разделяться по возрастам: первая – игровая зона для детей дошкольного возраста. Вторая – для ребят от 7 до 12 лет. Третья – подростковые спортплощадки. Разделение площадок по возрастному признаку может сделать их более безопасными. Также на внутренней территории 7 лота добавится крытая навесом зона для отдыха жильцов и несколько грядок для занятий садоводством.

«Одна из наших долгосрочных целей – планомерное повышение качества продукта без существенного увеличения цены для покупателя. Седьмой лот ЖК NEWПИТЕР – это результат выбранной нами стратегии развития. Минимальная стоимость «квадрата» здесь начинается от 68 000 рублей», – комментирует директор по продажам АО «Строительный трест» Сергей Степанов.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/