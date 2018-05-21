Приступ эпилепсии водителя стал причиной массовой аварии в Волгограде

Семь автомобилей столкнулись в Волгограде днём 21 мая. Причиной стало недомогание одного из автомобилистов. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

ДТП произошло в тот момент, когда у 24-летнего водителя Renault Duster случился приступ эпилепсии. Потеряв сознание, молодой человек протаранил на иномарке 4 припаркованные машины. После этого «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в ещё три автомобиля.

Травмы получил только водитель Duster. В данный момент полиция выясняет, каким образом молодой человек получил права – эпилепсия является препятствием для выдачи водительского удостоверения.