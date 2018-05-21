Приговор националисту Максиму Тесаку Марцинкевичу отменен

Московский городской суд отменил приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак.

Как передает 21 мая «Медуза» со ссылкой на ТАСС, дело направили на новое рассмотрение. Марцинкевич до его окончания останется под стражей. Напомним, 27 июня 2017 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Марцинкевича к 9 годам колонии строгого режима за возбуждение ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбой (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганство (часть 2 статьи 213 УК).

Как определил тогда суд, Тесак и его сообщники в 2013 – 2014 годах избивали, отбирали вещи и обливали краской москвичей, которых они якобы уличили в продаже наркотиков. Акция «Оккупай-Наркофиляй» закончилась смертью одного человека, всего же от действий неонацистов пострадали восемь человек.

Это был уже четвертый срок для Тесака. До этого его трижды осуждали за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах.