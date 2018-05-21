Дело о гибели четырех человек под «Мерседесом» Брежнева передано в суд

В Невский суд поступило уголовное дело петербуржца Александра Брежнева, обвиненного в гибели сотрудников Горэлектротранса. Утверждению подсудимого о трезвом образе жизни следствие не поверило.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга 21 мая, Брежневу в окончательной редакции предъявлено обвинение по двум статьям УК – оставление в опасности и нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть четырех человек.

Дело расследовалось почти полгода после аварии ранним утром 2 декабря 2017-го на перекрестке Искровского проспекта и улицы Подвойского. «Мерседес» Брежнева проехал на красный и врезался в служебный автомобиль Горэлектротранса.

Водитель иномарки с места преступления сбежал, его нашли через пару дней в диване у родственников. Алкоголь в крови отсутствовал, дело возбуждали без квалифицирующего признака. Допросы друзей и персонала кафе дали основание утверждать, что Брежнев был пьян при посадке за руль.

В аварии погибли сотрудники Горэлектротранса в возрасте от 38 лет до 51 года. Сиротами остались пятеро детей.

Брежнев при аресте плакал и настаивал, что ведет трезвый образ жизни и ничего крепче витаминов не пьет. Бегство с места аварии он объяснил потерей самоконтроля из-за пережитого шока.