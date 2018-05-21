В подмосковной школе во время урока на учеников обрушился потолок

Потолок обвалился во время уроков в школе №2 в подмосковном Ступино. Об этом в социальной сети 21 мая рассказал местный депутат Николай Кузнецов.

По словам парламентария, в результате обрушения никто не пострадал. Капитальный ремонт в учреждении проводили в феврале 2017 года, на него потратили 30 млн рублей.

«Ситуация со ступинскими школами стала недопустимой: то посреди зимы дети без отопления, то потолки обваливаются в только что «капитально отремонтированной» школе», — прокомментировал Кузнецов.

По факту инцидента Следственный комитет по Московской области начал проверку.