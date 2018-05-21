Желающий проскочить водитель непростой машины собрал массовое ДТП на Дороге жизни

Авария с участием шести автомобилей произошла во Всеволожском районе Ленобласти днём 21 мая. Пострадал один человек.

Как стало известно «Фонтанке», в первом часу дня 21 мая пять автомобилей остановились на запрещающий сигнал светофора рядом с домом 12 по Дороге жизни. Неожиданно ехавший попутно водитель Lexus LX450d решил проскочить перекрёсток на ходу и протаранил все стоявшие автомобили.

В результате столкновения шести машин пострадал один человек, его доставили в ближайшую больницу – буквально в нескольких метрах от места происшествия. Две машины получили серьезные повреждения.

По данным «Фонтанки», «Лексус» принадлежит представителю одной из силовых структур.