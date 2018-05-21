Минобороны проведет первый биатлон среди роботов

Минобороны России собирается провести первый биатлон среди роботов. Как сообщили 21 мая в пресс-службе министерства, биатлон должен пройти в ноябре на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье в рамках молодежной научно-технической конференции «Юный робототехник».

«РобоБиатлон» будет проводиться практически по тем же правилам, что и танковый. Роботы будут преодолевать препятствия на специальной трассе. Соревнование «даст возможность кадетам, суворовцам, нахимовцам, а также воспитанницам Пансиона Минобороны России продемонстрировать свои конструкторские достижения, мастерство программирования и управления роботами при решении нестандартных задач в условиях меняющейся обстановки», – говорится в сообщении военных.

Участники должны самостоятельно сконструировать и запрограммировать роботов, а во время соревнований — управлять ими.

Как заявил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) генерал-майор Роман Кордюков, введение нового типа биатлона связано с «запросом общества». «Молодежь с огромным интересом изобретает, конструирует своими руками, проявляет креатив в инженерных решениях: от сборки простейших роботов до внедрения сложных математических алгоритмов в интеллектуальные системы. Эта тенденция сегодня носит массовый характер. Это серьезный интеллектуальный потенциал, который даст мощный импульс в развитии роботизированной военной техники, доказавшей свою высокую эффективность и позволяющей сохранить личный состав в условиях реальной боевой обстановки», – заявил Кордюков.