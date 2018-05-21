Британский медиарегулятор проверит еще три программы телеканала RT

Документ с информацией о грядущей проверке материалов российского информационного телеканала RT, вещающего из Москвы более чем в 100 странах мира, опубликован на сайте британского регулятора Ofcom 21 мая. Пересматривать организация намерена два выпуска новостей и программу Crosstalk.

Медиарегулятора заинтересовали новостные выпуски телеканала от 26 апреля и 4 мая, а также выпуск шоу Crosstalk от 20 апреля. Таким образом, на сегодняшний день Ofcom просматривает 10 программ производства RT, которые могут нарушать правила и соглашение по лицензии. Надзорный орган отмечает, что сам факт расследования не означает, что поставщик информации действительно что-то нарушил. Кроме RT в списке 21 мая оказались Channel 5, две радиостанции, Sky Sports Main Event и другие СМИ.

Предыдущие 7 расследований в отношении российского телеканала были инициированы 18 апреля. Тогда в Ofcom сообщали, что проверки связаны с материалами RT на тему отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Речь шла том, что телеканал может лишиться лицензии.