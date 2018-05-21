Британский медиарегулятор проверит еще три программы телеканала RT
Документ с информацией о грядущей проверке материалов российского информационного телеканала RT, вещающего из Москвы более чем в 100 странах мира, опубликован на сайте британского регулятора Ofcom 21 мая. Пересматривать организация намерена два выпуска новостей и программу Crosstalk.
Медиарегулятора заинтересовали новостные выпуски телеканала от 26 апреля и 4 мая, а также выпуск шоу Crosstalk от 20 апреля. Таким образом, на сегодняшний день Ofcom просматривает 10 программ производства RT, которые могут нарушать правила и соглашение по лицензии. Надзорный орган отмечает, что сам факт расследования не означает, что поставщик информации действительно что-то нарушил. Кроме RT в списке 21 мая оказались Channel 5, две радиостанции, Sky Sports Main Event и другие СМИ.
Предыдущие 7 расследований в отношении российского телеканала были инициированы 18 апреля. Тогда в Ofcom сообщали, что проверки связаны с материалами RT на тему отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Речь шла том, что телеканал может лишиться лицензии.
Справка:
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления якобы обнаружены следы ядовитого вещества типа «Новичок». Великобритания выслала 23 российских дипломата, Россия ответила тем же. На данный момент почти 30 стран из солидарности с Британией выслали российских дипломатов.