Жара продолжается: в Финляндии будет теплее обычного до середины июня

Долгосрочный прогноз погоды в Финляндии на ближайший месяц выглядит многообещающим. В Северной Европе и Финляндии будет теплее обычного по крайней мере до 24 июня, передаёт Iltalehti.

Что касается этой недели, то в понедельник и вторник на юге страны будет жара (выше +25 градусов Цельсия), лёгкое похолодание придёт с севера к среде, 23 мая, возможны грозы. В четверг ожидается в районе 20 градусов тепла, а затем жара и солнце вновь вернутся, обещают метеорологи. Во многих регионах страны сохраняется угроза лесных пожаров.

Напомним, что в этом году столбик термометра в Финляндии держался выше +25 градусов 7 дней подряд, что является вторым показателем по длине жаркого периода за всю историю наблюдений (в 2010-м таких дней было 9). Рекорд этого года – 29,6 градуса тепла – был зафиксирован в Кемио и Хельсинки-Вантаа 15 мая.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в Петербурге это лето будет лучше, чем в прошлом году: осадков ожидается меньше, и они будут кратковременными.