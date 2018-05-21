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21.05.2018 13:30

Полисы выходят в широкий коридор

Попытка отрегулировать тарифы по ОСАГО может привести к очередному росту стоимости полисов и, как следствие, уходу на черный рынок либо массовому отказу от автострахования.
Полисы выходят в широкий коридор
Александр Тарасенков/Интерпресс

Центральный банк решил расширить границы тарифного коридора ОСАГО, чтобы дать страховщикам поле для маневра при определении цены полиса и сделать автогражданку доступнее для аккуратных водителей. Это значит, что начинающие водители вынуждены будут платить больше. На практике это может привести к распространению поддельных полисов либо к полному отказу от них — просто потому, что для автолюбителя так выгоднее.

Сдвинуть границы тарифного коридора ОСАГО на 20% в обе стороны Центробанк собирается этим летом. Таким образом, нынешняя базовая ставка, от которой с помощью коэффициентов рассчитывается конечная стоимость полиса, будет установлена в пределах 2746–4942 рублей (сейчас 3432–4118 рублей). Средняя цена автогражданки с нынешних 5800 рублей может повыситься до 7000. А если считать по минимальной ставке, то и снизиться с 4900 до 3900 рублей.

По мнению начальника отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгения Попкова, для тех водителей, которые редко попадают в аварии и накопили скидки по коэффициенту «бонус-малус» (их доля составляет от 75 до 80% от общего числа застрахованных), средняя стоимость полиса уменьшится на 5-20%. А вот для водителей, которые часто становятся виновниками аварий, полисы подорожают на 20-40%.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты и игроки рынка тем временем говорят, что страховые компании будут использовать широкий тарифный коридор не для снижения стоимости полисов, а для того, чтобы компенсировать свои убытки.

«Не думаю, что кто-то будет стремиться снижать стоимость полиса к нижней части коридора. Как-то так у нас в стране повелось, что если устанавливается коридор и есть возможность самостоятельно выбирать, какого из берегов придерживаться, всегда цена оказывается в районе максимально возможной», – считает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

«С учетом текущего статуса системы страхования ОСАГО страховые компании вряд ли будут снижать цены по новому тарифному коридору, – соглашается Иван Мироненко, генеральный директор «Тинькофф страхования». – Более вероятным представляется рост итоговой средней стоимости полиса ОСАГО на 15-20% для среднестатистического водителя (в возрасте 33 лет и со стажем 8 лет)».

Токсичные регионы

Сильнее всего полисы подорожают в регионах, где убыточность ОСАГО для страховщиков особенно высока. Иван Мироненко из «Тинькофф страхования» относит к таким регионам Волгоградскую, Ростовскую, Ивановскую, Ульяновскую области и Краснодарский край.

Это регионы со сложной логистикой, удаленные от европейской части России, где цена запчастей превышает заложенные в тарифные справочники. «Регионы, на территории которых уровень убыточности превышает 100%. Иными словами, в которых на каждый собранный рубль страховой премии компания выплачивает от 1,1 рубля и выше», – поясняет директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

«Причины убыточности в таких регионах: высокая частота страховых случаев, деятельность «автоюристов» и некоторые другие факторы», – говорит Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии».

«Прогнозировать регионы, где цена полиса ОСАГО может быть снижена, тоже пока сложно – возможно, что их не будет вообще, так как многие страховые компании могут компенсировать убытки «токсичных» регионов через изменения в тарифах для регионов с хорошими показателями», – признает Иван Мироненко.

Возрастные ограничения

Впрочем, для кого-то стоимость полиса, возможно, все-таки снизится. Основное нововведение новой тарифной политики – изменение коэффициента «возраст-стаж», который влияет на стоимость полиса. Число градаций здесь планируется увеличить в десять раз — с 5 до 50.

«Сегодня 23-летний водитель со стажем 4 года платит за ОСАГО ровно столько же, сколько 45-летний с 20-летним стажем при прочих равных данных, – говорит Иван Мироненко. – По новым правилам стоимость полиса будет более персонализированной. Количество категорий водителей по возрасту и стажу увеличится до 50. Сейчас за хороший водительский стаж и возраст клиенты не получают скидки. С введением новых критериев опытные водители (старше 35 и со стажем более 10 лет), вероятно, смогут рассчитывать на снижение стоимости. Начинающие молодые водители по-прежнему будут платить за полис самую высокую цену».

Для начинающих водителей 16-24 лет коэффициенты, как планируется, будут заметно повышены. Самый большой – 1,87– будет у неопытных автомобилистов, которым от 16 лет до 21 года. Меньше всего будут платить водители старше 35 лет со стажем вождения более 5 лет, их множитель планируется понизить до 0,96.

«У молодых водителей с каждым годом коэффициент будет уменьшаться», – пояснил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

С переходом к индивидуальным тарифам аккуратные водители перестанут платить «за себя и за того парня», считает Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии». Одновременно это будет способствовать снижению аварийности, стимулируя водителей к более аккуратному вождению.

Поддельные полисы

Благие намерения регулятора могут не выдержать столкновения с реалиями российского общества. У молодых и недобросовестных водителей есть альтернативный путь — не оформлять страховки, покупать подделки у мошенников или просто платить штрафы за отсутствие полиса – сейчас это 800 рублей.

О том, что число таких случаев растет, свидетельствует статистика МВД – в 2017 году было выписано 2,8 миллиона штрафов за езду без ОСАГО. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Статистика умалчивает, сколько из оштрафованных водителей попались дважды или трижды.

«По некоторым сведениям, чуть ли не каждый пятый водитель в России сейчас или вообще не покупает полис ОСАГО, или покупает поддельный. Можно предположить, что в случае существенного удорожания полисов, количество ездоков без ОСАГО увеличится раза в полтора», – отмечает Алексей Коренев из ГК «Финам».

Решению этой проблемы, по мнению  Виталия Княгиничева, должен способствовать комплекс мер. «Первым шагом станет постепенная стабилизация сегмента с дальнейшим курсом на формирование конкурентного рынка ОСАГО с возможностью индивидуального расчета тарифа. В дополнение необходимо проводить планомерную работу со страховым мошенничеством, а также повышать страховую культуру водителей. К сожалению, не все автовладельцы осознают важность страхования и начинают задумываться о нем, лишь попав в аварию», – говорит эксперт.

Мечты о «безлимитке»

Изменение тарифного коридора не сделает автогражданку выгодной для страховых компаний, утверждают страховщики. «Заложенный в законе об ОСАГО и приемлемый для страховых компаний уровень убыточности – 77%, к сожалению, давно преодолен всеми игроками рынка, – объясняет Виталий Княгиничев. – На данный момент ситуация такова, что компании на рубль собранной премии могут выплатить 2,5 рубля. Пока эта ситуация будет сохраняться – ОСАГО будет оставаться для нас убыточным видом страхования».

Как говорят игроки рынка, чтобы ОСАГО стало не только выгодным для страховщиков, но и эффективным для клиентов, необходим переход на свободный тариф. Именно тогда добросовестные автомобилисты смогут получить максимально низкую стоимость ОСАГО, а водители, постоянно провоцирующие ДТП, будут платить справедливую цену, учитывающую все их «достижения».

«В западноевропейских странах ОСАГО давно существующий инструмент. Его стоимость и лимиты страхования могут разниться на порядок и более. Например, в ряде стран установлены безлимитные выплаты. Тогда как в России мы ограничены планкой в 400 тысяч рублей», – отмечает официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

Но и стоимость полиса ОСАГО в США, например, стартует от 500 долларов. В Германии страховой полис для автомобиля среднего класса обойдется владельцу примерно в 1020–1250 евро при условии, что водитель имеет стаж не менее трех лет и не попадал в аварии. Задача зарубежных компаний – получать прибыль, говорят игроки рынка, и государство не старается их в этом ограничивать.

Илья Казаков,
«Фонтанка.ру»


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