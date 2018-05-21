Полисы выходят в широкий коридор

Попытка отрегулировать тарифы по ОСАГО может привести к очередному росту стоимости полисов и, как следствие, уходу на черный рынок либо массовому отказу от автострахования.

Центральный банк решил расширить границы тарифного коридора ОСАГО, чтобы дать страховщикам поле для маневра при определении цены полиса и сделать автогражданку доступнее для аккуратных водителей. Это значит, что начинающие водители вынуждены будут платить больше. На практике это может привести к распространению поддельных полисов либо к полному отказу от них — просто потому, что для автолюбителя так выгоднее.

Сдвинуть границы тарифного коридора ОСАГО на 20% в обе стороны Центробанк собирается этим летом. Таким образом, нынешняя базовая ставка, от которой с помощью коэффициентов рассчитывается конечная стоимость полиса, будет установлена в пределах 2746–4942 рублей (сейчас 3432–4118 рублей). Средняя цена автогражданки с нынешних 5800 рублей может повыситься до 7000. А если считать по минимальной ставке, то и снизиться с 4900 до 3900 рублей.

По мнению начальника отдела маркетинговых исследований СК «МАКС» Евгения Попкова, для тех водителей, которые редко попадают в аварии и накопили скидки по коэффициенту «бонус-малус» (их доля составляет от 75 до 80% от общего числа застрахованных), средняя стоимость полиса уменьшится на 5-20%. А вот для водителей, которые часто становятся виновниками аварий, полисы подорожают на 20-40%.

Опрошенные «Фонтанкой» эксперты и игроки рынка тем временем говорят, что страховые компании будут использовать широкий тарифный коридор не для снижения стоимости полисов, а для того, чтобы компенсировать свои убытки.

«Не думаю, что кто-то будет стремиться снижать стоимость полиса к нижней части коридора. Как-то так у нас в стране повелось, что если устанавливается коридор и есть возможность самостоятельно выбирать, какого из берегов придерживаться, всегда цена оказывается в районе максимально возможной», – считает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

«С учетом текущего статуса системы страхования ОСАГО страховые компании вряд ли будут снижать цены по новому тарифному коридору, – соглашается Иван Мироненко, генеральный директор «Тинькофф страхования». – Более вероятным представляется рост итоговой средней стоимости полиса ОСАГО на 15-20% для среднестатистического водителя (в возрасте 33 лет и со стажем 8 лет)».

Токсичные регионы

Сильнее всего полисы подорожают в регионах, где убыточность ОСАГО для страховщиков особенно высока. Иван Мироненко из «Тинькофф страхования» относит к таким регионам Волгоградскую, Ростовскую, Ивановскую, Ульяновскую области и Краснодарский край.

Это регионы со сложной логистикой, удаленные от европейской части России, где цена запчастей превышает заложенные в тарифные справочники. «Регионы, на территории которых уровень убыточности превышает 100%. Иными словами, в которых на каждый собранный рубль страховой премии компания выплачивает от 1,1 рубля и выше», – поясняет директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

«Причины убыточности в таких регионах: высокая частота страховых случаев, деятельность «автоюристов» и некоторые другие факторы», – говорит Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии».

«Прогнозировать регионы, где цена полиса ОСАГО может быть снижена, тоже пока сложно – возможно, что их не будет вообще, так как многие страховые компании могут компенсировать убытки «токсичных» регионов через изменения в тарифах для регионов с хорошими показателями», – признает Иван Мироненко.

Возрастные ограничения

Впрочем, для кого-то стоимость полиса, возможно, все-таки снизится. Основное нововведение новой тарифной политики – изменение коэффициента «возраст-стаж», который влияет на стоимость полиса. Число градаций здесь планируется увеличить в десять раз — с 5 до 50.

«Сегодня 23-летний водитель со стажем 4 года платит за ОСАГО ровно столько же, сколько 45-летний с 20-летним стажем при прочих равных данных, – говорит Иван Мироненко. – По новым правилам стоимость полиса будет более персонализированной. Количество категорий водителей по возрасту и стажу увеличится до 50. Сейчас за хороший водительский стаж и возраст клиенты не получают скидки. С введением новых критериев опытные водители (старше 35 и со стажем более 10 лет), вероятно, смогут рассчитывать на снижение стоимости. Начинающие молодые водители по-прежнему будут платить за полис самую высокую цену».

Для начинающих водителей 16-24 лет коэффициенты, как планируется, будут заметно повышены. Самый большой – 1,87– будет у неопытных автомобилистов, которым от 16 лет до 21 года. Меньше всего будут платить водители старше 35 лет со стажем вождения более 5 лет, их множитель планируется понизить до 0,96.

«У молодых водителей с каждым годом коэффициент будет уменьшаться», – пояснил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

С переходом к индивидуальным тарифам аккуратные водители перестанут платить «за себя и за того парня», считает Игорь Иванов, заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантии». Одновременно это будет способствовать снижению аварийности, стимулируя водителей к более аккуратному вождению.

Поддельные полисы

Благие намерения регулятора могут не выдержать столкновения с реалиями российского общества. У молодых и недобросовестных водителей есть альтернативный путь — не оформлять страховки, покупать подделки у мошенников или просто платить штрафы за отсутствие полиса – сейчас это 800 рублей.

О том, что число таких случаев растет, свидетельствует статистика МВД – в 2017 году было выписано 2,8 миллиона штрафов за езду без ОСАГО. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Статистика умалчивает, сколько из оштрафованных водителей попались дважды или трижды.

«По некоторым сведениям, чуть ли не каждый пятый водитель в России сейчас или вообще не покупает полис ОСАГО, или покупает поддельный. Можно предположить, что в случае существенного удорожания полисов, количество ездоков без ОСАГО увеличится раза в полтора», – отмечает Алексей Коренев из ГК «Финам».

Решению этой проблемы, по мнению Виталия Княгиничева, должен способствовать комплекс мер. «Первым шагом станет постепенная стабилизация сегмента с дальнейшим курсом на формирование конкурентного рынка ОСАГО с возможностью индивидуального расчета тарифа. В дополнение необходимо проводить планомерную работу со страховым мошенничеством, а также повышать страховую культуру водителей. К сожалению, не все автовладельцы осознают важность страхования и начинают задумываться о нем, лишь попав в аварию», – говорит эксперт.

Мечты о «безлимитке»

Изменение тарифного коридора не сделает автогражданку выгодной для страховых компаний, утверждают страховщики. «Заложенный в законе об ОСАГО и приемлемый для страховых компаний уровень убыточности – 77%, к сожалению, давно преодолен всеми игроками рынка, – объясняет Виталий Княгиничев. – На данный момент ситуация такова, что компании на рубль собранной премии могут выплатить 2,5 рубля. Пока эта ситуация будет сохраняться – ОСАГО будет оставаться для нас убыточным видом страхования».

Как говорят игроки рынка, чтобы ОСАГО стало не только выгодным для страховщиков, но и эффективным для клиентов, необходим переход на свободный тариф. Именно тогда добросовестные автомобилисты смогут получить максимально низкую стоимость ОСАГО, а водители, постоянно провоцирующие ДТП, будут платить справедливую цену, учитывающую все их «достижения».

«В западноевропейских странах ОСАГО давно существующий инструмент. Его стоимость и лимиты страхования могут разниться на порядок и более. Например, в ряде стран установлены безлимитные выплаты. Тогда как в России мы ограничены планкой в 400 тысяч рублей», – отмечает официальный представитель «АльфаСтрахования» Юрий Нехайчук.

Но и стоимость полиса ОСАГО в США, например, стартует от 500 долларов. В Германии страховой полис для автомобиля среднего класса обойдется владельцу примерно в 1020–1250 евро при условии, что водитель имеет стаж не менее трех лет и не попадал в аварии. Задача зарубежных компаний – получать прибыль, говорят игроки рынка, и государство не старается их в этом ограничивать.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»