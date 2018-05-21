Виталий Мутко стал антилидером нового правительства по популярности

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров назвал лидера и антилидера по популярности в обновленном правительстве России.

Об этом он рассказал в интервью программе «Поздняков» на НТВ, эфир опубликован в Интернете 21 мая. «Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств... Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — заявил Федоров. Напомним, Голикова должна занять в правительстве должность вице-премьера по социальной политике, на ее место в Счетную палату приходит экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Помимо Голиковой, доверием россиян пользуются министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров — они оба сохранили свои посты в обновленном кабмине.

Ну, а антилидером рейтинга стал Виталий Мутко. «Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — подчеркнул глава ВЦИОМ. Отметим, ранее отвечавший за спорт вице-премьер Мутко в новом правительстве займется строительством в той же должности.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представил Владимиру Путину кандидатуры на посты членов кабмина. Президент подписал указы о назначениях в тот же день.

Ранее ВЦИОМ обнародовал опрос, согласно которому работу уходящего правительства негативно оценивают 38% россиян. Кроме того, 15% населения считают премьера страны «недалеким». От нового правительства большинство (49%) не ждет ничего нового — россияне считают, что оно будет не хуже и не лучше предыдущего.