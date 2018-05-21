ЗакС поддержал стремление губернатора повысить штрафы для музыкантов в переходах метро

Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского парламента поддержала предложение губернатора Георгия Полтавченко увеличить штраф за игру на музыкальных инструментах в переходах станций метро. Об этом сообщает пресс-служба городского ЗакСа 21 мая.

Законопроект был внесен в парламент 14 мая и предполагает повышение штрафов для играющих в подземке музыкантов до 1-3 тысяч рублей (сейчас – 100-500 рублей).

«В настоящее время одним из наиболее распространенных нарушений правил пользования Петербургским метрополитеном является игра на музыкальных инструментах в переходах станций. Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан и тем самым создает помехи движению пешеходов и доступу граждан к территории метрополитена», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, губернатор предлагает дополнить закон пунктом, устанавливающим запрет на использование территории метро для благотворительных сборов без письменного разрешения администрации. А также увеличить размер штрафа за незаконную коммерческую деятельность в подземке.