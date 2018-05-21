Компания «КВС» обрела талисман

19 мая ГК «КВС» отмечает свой юбилей – 15 лет.

В День рождения у компании «КВС» появился свой талисман – активный, жизнерадостный, немного шаловливый КВСик.

Симпатичный герой будет развиваться вместе с компанией, его ждет великое будущее, интересная жизнь, насыщенная событиями. Больше всего он любит радостные лица новоселов и их деток, которые только заехали в свои новые квартиры.

КВСик ярко-оранжевого цвета – любимого цвета компании.

Он стремительный и быстрый.

Может за считанные секунды перемещаться с одного на другой объект застройщика.

Справка о компании ГК "КВС"