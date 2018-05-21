В Петербурге расширят аэропорт Пулково и подъезды к нему

Линии досмотра и подъезды к терминалу аэропорта Пулково предполагается расширить в Петербурге. Это будет сделано для того, чтобы задействовать аэровокзал на полную мощность, заявил губернатор Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России 21 мая.

Помимо этого, градоначальник заявил, что не за горами строительство второй очереди Пулково. Вероятно, оно будет осуществлено силами уже работающих инвесторов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Интерфакс». Георгий Полтавченко добавил, что расширение аэропорта предусмотрено по действующему до 2039 года соглашению о государственно-частном партнёрстве.

Сейчас, по словам губернатора Петербурга, ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляет аэропортом) выбирает консультантов. До декабря они должны будут подготовить предварительный мастер-план, после этого эксперты примут решение о перспективах расширения Пулково.

В данный момент пропускная способность петербургского аэропорта составляет 18 миллионов человек. В 2017 году Пулково обслужил более 16 миллионов пассажиров.