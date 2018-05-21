Экскурсионный день в ЖК «Жили-Были»

По вашим просьбам Группа компаний «КВС» в рамках услуги «Экскурсионный день» предлагает посетить объект в ЖК «Жили-Были» на комфортабельном автобусе в сопровождении специалистов отдела продаж.

В ходе экскурсии вы сможете составить собственное представление о реализуемом нами проекте, оценить темпы и масштабы строительства, определиться с выбором корпуса, вариантом планировочного решения вашей будущей квартиры.

В офисе продаж на объекте вы получите консультацию специалистов отдела продаж ГК «КВС» относительно способов оплаты, действующих в компаниях акциях и рассрочках.

Брендированный автобус компании «КВС» отправляется на объект ЖК «Жили-Были» каждый четверг от ст.м. «Проспект Просвещения» в 10-00.

Записаться на экскурсию можно по телефонам отдела продаж: +7 812 210 2327, 8 800 222 0965 (бесплатно по России)

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)