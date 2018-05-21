Вместо математика Богатова за призывы к экстремизму арестовали его коллегу

Программист Владислав Кулешов арестован Пресненским районным судом Москвы за призывы к терроризму и попытку организации массовых беспорядков. Он был зарегистрирован на форуме программистов под тем же именем, что и ранее обвиняемый в «разжигании» математик Дмитрий Богатов. Последний 21 мая получил документы о прекращении дела.

Как сообщают СМИ, в СИЗО житель Ставрополя Кулешов пробудет до 30 июня. Ему предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — «Призывы к осуществлению террористической деятельности» и «Попытка приготовления к массовым беспорядкам». Как считает следствие, именно он мог быть тем человеком, который распространял в Сети экстремистские записи под ником Айрат Баширов. Под этим же именем, но с другого аккаунта, якобы записи распространял Дмитрий Богатов, однако он фигурантом дела более не является. Официальные бумаги о прекращении дела получены 21 мая, сообщила в Сети супруга Богатова Татьяна Федорова.

Напомним, Дмитрия Богатова задержали в апреле прошлого года. Он был администратором выходного узла сети Tor, что давало возможность любому знающему пользователю публиковать информацию с его аккаунта. Во время следствия математик убеждал, что в момент публикации комментариев не был за компьютером, это подтверждали данные полиграфа и камер видеонаблюдения из магазинов. После начала кампании в защиту математика его сначала перевели под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. Коллеги и адвокаты программиста просили «настоящего автора экстремистских цитат» официально сообщить об этом следствию по возвращении из Америки.