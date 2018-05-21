Прокуратуру просят проверить стройку на Воскресенской набережной

Компания «Еврострой УСП» миллиардеров супругов Кравцовых начала «регенерацию» участка на месте дома 32 на Воскресенской набережной (бывшей Робеспьера). Стройка сразу вызвала вопросы: депутат ЗакСа Борис Вишневский направил 21 мая в горпрокуратуру, КГИОП и Госстройнадзор обращения с просьбой проверить ход работ и приостановить разрешение на строительство. К парламентарию обратились жители прилегающего к стройке дома-памятника – №30 по Воскресенской набережной.

Стройка располагается между двумя региональными памятниками архитектуры – «Доходный дом Полубояринова» и «Казармы гвардейской конной артиллерии». На месте, как говорят жители, уже начали рыть котлован. Раньше здесь стоял шестиэтажный дом, построенный в 1953 году для сотрудников госбезопасности. Однако за полвека эксплуатации невские воды подмыли фундамент, дом приобрел недопустимый крен и был снесен. «Проектом, на который было получено положительное заключение КГИОП и выдано разрешение на строительство, предусматривается под видом «воссоздания» прежнего здания строительство нового девятиэтажного дома с двухуровневым подземным паркингом. При этом, по мнению жителей «дома Полубояринова», речь идет вовсе не о «воссоздании», а о строительстве совсем другого объекта», – сообщает Вишневский.

Новое здание будет не шести-, а девятиэтажным, почти в 29 метров, с двухэтажным подземным паркингом (44 места на 40 квартир), следует из разрешения на строительство, выданного Госстройнадзором. В ТСЖ «Шпалерная 26», которое уже обратилось с протестным письмо к губернатору и в ряд городских ведомств, подсчитали, что дом будет на несколько метров выше обоих «соседей»-памятников. При этом, согласно закону об охранных зонах № 820-7 и требованиям режима охранной зоны ОЗ-1, при воссоздании утраченных объектов высота нового строения не должна превышать конек крыши меньшего по высоте из примыкающих зданий по лицевому фронту улицы. Об архитектурной копии в проекте тоже речь не идет.

Фото: Борис Вишневский

По утверждению жителей, стройка уже спровоцировала трещины на зданиях по адресам: Воскресенская набережная, дом 30; Шпалерная улица, дом 22.

Основной актив Оксаны и Валерия Кравцовых, собственников девелопера, — это ГК «Еврострой», которая известна в Петербурге прежде всего элитными объектами на Крестовском острове. «Еврострой» – один из лидеров городского рынка элитного жилья. В 2016-м году стало известно, что 50% акций одной из компаний Кравцовых – «Еврострой-М» – отошли Анне Селегень, дочери спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова, который отличился в последнее время борьбой за исторические дома на Петроградской стороне. Флагманский проект этого девелопера — ЖК «Привилегия» на Крестовском острове площадью почти 90 тыс. кв. м. Сейчас эти 50% принадлежат Владимиру Селегеню — полному тезке отца мужа (свекра) Анны Селегень.