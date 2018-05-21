Лось спровоцировал смертельную аварию в Кузбассе

ДТП с животным привело ко второй аварии и гибели двух человек в Кемеровской области. О происшествии 21 мая сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Лось оказался на дороге вечером 20 мая на 24-м километре трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. Сначала в животное врезалась «ГАЗель». После ДТП водитель совершил аварийную остановку, что привело ко второму столкновению: сначала в лося, а потом и в отечественный автомобиль врезался Hyundai.

На месте погибли водитель и пассажир «Хёндэ». Водитель «ГАЗели» попал в стационар.