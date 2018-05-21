ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера» аккредитованы еще одним банком

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал ЖК Botanica и ЖК «Дом на Блюхера», которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Петроградском и в Калининском районах Санкт-Петербурга.

Приобрести квартиру в ипотеку от АО «ЮниКредит Банк» можно с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 10,00%. Минимальный первоначальный взнос составит от 20% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 30 лет, сумма кредита – от 250 тыс. до 9 млн рублей.

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Жилой комплекс Botanica – это современный дом бизнес-класса на 356 квартир с благоустроенной закрытой территорией, паркингом и встроенными коммерческими помещения. В комплексе представлены просторные квартиры с теплыми лоджиями – от однокомнатных до четырехкомнатных. На верхних этажах запроектированы квартиры с террасами.

Проект находится в непосредственной близости от живописной Аптекарской набережной и Ботанического сада – из окон будет открываться вид на исторический центр. Это тихое место престижного Петроградского района в шаговой доступности от центра города с современной жилой, деловой и развлекательной инфраструктурой, вблизи культурных достопримечательностей. Рядом расположены магазины, супермаркеты, организации сферы услуг, медицинские центры, детские сады и школы. Ввод жилого комплекса Botanica в эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

Жилой комплекс «Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть квартир будет сдаваться с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

«Дом на Блюхера» строится в одном из благоприятных для проживания районов Санкт-Петербурга – Калининском. Он отличается развитой социальной, торгово-развлекательной инфраструктурой и имеет хорошую транспортную доступность. В районе работает несколько государственных поликлиник для детей и взрослых, есть детские сады, школы, спортивные комплексы, продуктовые магазины и гипермаркеты. Завершение строительства жилого комплекса «Дом на Блюхера» запланировано на I квартал 2020 года.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК Botanica - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb