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21.05.2018 12:32

Путин может приехать на празднование 80-летия своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина

Президент России Владимир Путин может приехать на празднование 80-летия заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, которое пройдет в Петербурге в «Юбилейном» 23 мая в рамках традиционного юношеского турнира по дзюдо. Как сообщил 21 мая сын Анатолия Рахлина Михаил Рахлин, глава государства получил официальное приглашение от организаторов соревнования.

Анатолий Рахлин родился в 1938 году в Ленинграде. В 1953-м пришел в секцию самбо во Дворце пионеров. В 1955-м поступил на факультет физической культуры в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1962 году он стал тренером на Адмиралтейском заводе, а в 1964-м набрал первую группу молодежи, среди которых были нынешний президент Владимир Путин и известный предприниматель Аркадий Ротенберг. Анатолий Рахлин обучал Путина в течение 11 лет.

Рахлин скончался 7 августа 2013 года в Петербурге после продолжительной болезни. Он похоронен на Кузьмоловском кладбище. Глава государства лично прилетал проститься со своим тренером в Федерацию дзюдо на Кондратьевском проспекте. Как вспоминают очевидцы, присутствовавшие на траурном мероприятии, Путин тогда не справился с эмоциями и, выйдя из здания, в одиночестве пошел по улице Ватутина, мимо здания завода. Некоторое время президент шагал по ней без охраны в сторону Невы. Затем все-таки сел в автомобиль и уехал.

Анатолий Бузинский/Архив "Фонтанки"

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16.02.2018 16:10
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Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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