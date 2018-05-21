Путин может приехать на празднование 80-летия своего тренера по дзюдо Анатолия Рахлина

Президент России Владимир Путин может приехать на празднование 80-летия заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, которое пройдет в Петербурге в «Юбилейном» 23 мая в рамках традиционного юношеского турнира по дзюдо. Как сообщил 21 мая сын Анатолия Рахлина Михаил Рахлин, глава государства получил официальное приглашение от организаторов соревнования.

Анатолий Рахлин родился в 1938 году в Ленинграде. В 1953-м пришел в секцию самбо во Дворце пионеров. В 1955-м поступил на факультет физической культуры в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1962 году он стал тренером на Адмиралтейском заводе, а в 1964-м набрал первую группу молодежи, среди которых были нынешний президент Владимир Путин и известный предприниматель Аркадий Ротенберг. Анатолий Рахлин обучал Путина в течение 11 лет.

Рахлин скончался 7 августа 2013 года в Петербурге после продолжительной болезни. Он похоронен на Кузьмоловском кладбище. Глава государства лично прилетал проститься со своим тренером в Федерацию дзюдо на Кондратьевском проспекте. Как вспоминают очевидцы, присутствовавшие на траурном мероприятии, Путин тогда не справился с эмоциями и, выйдя из здания, в одиночестве пошел по улице Ватутина, мимо здания завода. Некоторое время президент шагал по ней без охраны в сторону Невы. Затем все-таки сел в автомобиль и уехал.