В столице Сахалина введен режим ЧС из-за крупного пожара в жилом доме

Режим ЧС введен днем 21 мая в столице Сахалина. Причина — серьезный пожар в жилом доме, уничтоживший крышу многоэтажки и оставивший сотни людей без крова.

Как сообщает местное издание «Сахалин.инфо», пожар в десятиэтажке на улице Чехова в Южно-Сахалинске начался около восьми утра. Загорелась квартира на верхнем этаже, огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило 700 квадратных метров кровли, крыша начала разрушаться.

Из здания вывели около 150 человек, информации о пострадавших нет, но десятки семей остались без крова.

Местные власти решают вопрос с размещением людей во временном жилье. Чиновники заявили о том, что подрядчик, который займется восстановлением крыши, уже определен. К работам обещают приступить в ближайшее время.

В данный момент пожар в Южно-Сахалинске потушен, следователям предстоит установить причину возгорания.