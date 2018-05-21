Петербуржцы посрамили москвичей в рейтинге самых матерящихся городов России

Социологи назвали самые матерящиеся города России. Петербург подтвердил свое звание культурной столицы, очутившись в конце рейтинга любителей употребить крепкие словечки. Известный невестами Иваново оказался в тройке лидеров.

Результаты исследования 21 мая опубликовало маркетинговое агентство Zoom Market. Победителем в списке мастеров непечатных выражений стала Пермь. Второе место занял Воронеж, следом за ним Иваново.

В первую десятку любителей мата также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Петербуржцы в рейтинге уступили москвичам. Северная столица заняла лишь 23 строчку, в то время как жители Москвы навыражались на 18 место.

Самым культурным городом России оказалась Казань. Отметим, что исследование не проводили в Грозном, Крыму и Севастополе.

Cоциологи опросили три тысячи респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Каждому из них задали три вопроса: «Скажите, Вы ругаетесь матом?», «Как часто Вы ругаетесь матом?», «Сегодня Вы ругались матом?».