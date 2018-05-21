Профсоюз: Майские указы 2012 года в сфере образования до сих пор не выполнены

Зарплаты учителей в России до сих пор не достигли показателей, прописанных в майских указах президента 2012 года. Об этом говорится в специальном докладе Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель».

Как пишет 21 мая газета «Коммерсант», документ будет представлен участникам сегодняшнего заседания президентского Совета по правам человека.

По утверждению экспертов, нынешняя система оплаты труда учителей не подразумевает четких критериев, которые бы увязывали усилия педагога и результаты его учеников. А это, в свою очередь, «позволяет манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей» и приводит к тому, что в разных регионах зарплаты учителей различается более чем в четыре раза.

«Когда в 2012 году были приняты майские указы, подушевой норматив было необходимо пересчитывать заново, но этого никто не сделал, а указы исполнялись за счет оптимизации — сокращения штата школ и увеличения нагрузки на педагогов»,— добавляют авторы доклада.

По их данным, с 2014 года было сокращено 20,8 тыс. руководящих работников и 57,1 тыс. человек иного персонала школ, в основном – библиотекарей, психологов, логопедов, социальных педагогов.

Также эксперты проанализировали статистику на сайте Министерства образования и науки и пришли к выводу, что майские указы не выполнены. «Так, в 2014 году средняя заработная плата учителя составляла 30,015 руб., а средняя заработная плата по РФ равнялась 32,495 руб. В 2015 году это соотношение составило 32,044 руб. к 34,030 руб., а в 2016-м — 34,434 руб. к 36,709 руб.», – цитирует авторов доклада газета.

В пресс-службе министерства просвещения заверили журналистов, что в рамках исполнения майских указов работникам сферы образования «было выделено самое существенное дополнительное финансирование».

«Значения показателей уровня заработной платы в среднем по РФ по итогам 2017 года соответствуют значениям, заложенным в указах»,— опровергли экспертов в ведомстве.