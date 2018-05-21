Новый посол США в Хельсинки назвал отношения Финляндии и Штатов прочными
Новый посол США Роберт Пенс прибыл в Финляндию. Утром 21 мая он встретился с представителями СМИ и заявил, что отношения Финляндии и США — прочные, и что он намерен продвигать их на справедливой и равноправной основе, сообщает Ilta-Sanomat.
Пенс вручит верительную грамоту президенту Финляндии Саули Ниинистё 24 мая. Новый посол рассказал о своём желании встретиться с финским лыжником Ииво Нисканеном, который завоевал «золото» на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Напомним, экс-посол США в Финляндии Чарльз Адамс-младший ушел в отставку в январе 2017-го, нового посла президент Дональд Трамп назначил только спустя 11 месяцев.
Справка:
Роберт Пенс известен как предприниматель в сфере недвижимости из Вирджинии. Ранее работал в национальном совете по международным делам. Основатель и председатель организации The Pence Group, которая занимается вопросами устойчивого развития. Кроме того, Пенс, как сообщается в его биографии на сайте Белого дома, играл заметную роль в фонде Гэри Синиса, поддерживающем американских ветеранов. Он также работал преподавателем в Университете Джорджтауна и Йельском университете. Пенс - давний сторонник республиканской партии, которой пожертвовал сотни тысяч долларов. Как отмечают финские СМИ, он не является родственником вице-президента США Майка Пенса.