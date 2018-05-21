Под Петербургом нашли «отстойник» и угнанный Lexus

Угнанную в Петербурге иномарку нашли во Всеволожском районе Ленобласти. Скрыть машину пытались в «отстойнике».

Lexus RX 350 угнали со стоянки торгового центра «Мега Дыбенко» в Кудрово, сообщает «Цезарь Сателлит». Машину перегнали, предположительно по кольцевой, в Кузьмолово. Там о себе дал знать установленный «маячок». «Лексус» удалось обнаружить в одном из гаражных кооперативов.

Сам гараж был оборудован радиозащитой. Отмечается, что ранее в этом же кооперативе в Кузьмолово уже находили угнанный в Петербурге автомобиль. Специалисты считают, что оба преступления совершили одни и те же люди.

За найденный Lexus RX 350 преступники могли выручить от 2 до 2,5 миллионов рублей.