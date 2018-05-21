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21.05.2018 12:10

Россия и Финляндия потеряли очки в рейтинге Федерации хоккея

В пятерке лучших хоккейных сборных мира по версии IIHF только Россия и Финляндия не смогли улучшить своей результат. Об этом 21 мая сообщается на официальном сайте международной федерации хоккея.

Лучшей сборной мира признана Канада, которая в этом году не пробилась даже в финал ЧМ. Вторую строчку заняла победительница недавнего первенства – Швеция. Замыкает тройку Россия, опустившаяся на одну строчку. Вслед за нашей страной идет США, а Финляндия замыкает пятерку.

Серебряные призеры чемпионата мира – швейцарцы – оказались только на 7-м месте, пропустив вперед Чехию. 


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