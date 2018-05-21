Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Зенит»

Главный тренер английского «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, судя по всему, не приедет работать в Петербург. Как сообщает 21 мая The Northern Echo, испанский специалист отказался от соблазнительного предложения «Зенита» возглавить клуб.

Сине-бело-голубые были готовы предложить Бенитесу крупный контракт и солидный бюджет на летние трансферы. Однако тот предпочел продолжить работу в Великобритании. В минувшем чемпионате Англии «Ньюкасл» под его руководством занял 10-е место.

Рафаэль Бенитес в качестве главного тренера дважды выигрывал чемпионат Испании с «Валенсией» (2002, 2004), с ней же становился победителем Кубка УЕФА (2004). С «Ливерпулем» победил в Лиге чемпионов (2005), а также в Суперкубке УЕФА, с «Интером» – в клубном чемпионате мира (2010), с «Челси» – в Лиге Европы (бывший Кубок УЕФА, 2013).

Напомним, сейчас «Зенит» занят поисками главного тренера. Эта должность стала вакантной после ухода Роберто Манчини, под руководством которого петербуржцы показали худший результат за 10 лет, заняв пятое место в чемпионате России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» могут возглавить Сергей Семак, Дик Адвокат и Маурицио Сарри. Как ранее писала «Фонтанка», Семак успел побывать на заседании совета директоров «Зенита» 14 мая, притом что у него есть действующий контракт с «Уфой».