Куратором ЧМ-2018 в России остается Дворкович

Президент России Владимир Путин предложил оставить бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на посту председателя оргкомитета «Россия-2018», который занимается подготовкой к мундиалю.

Соответствующее распоряжение 21 мая опубликовано на официально портале правовой информации. Подписал его президент еще 18 мая. В документе Путин рекомендует правительству и наблюдательном совету организационного комитета «Россия-2018» сохранить пост главы за Дворковичем.

Напомним, Аркадий Дворкович с 2012 года был вице-премьером, который курировал модернизационные проекты и транспортную отрасль. В марте 2018-го он сменил на посту председателя оргкомитета «Россия-2018» вице-премьера Виталия Мутко. В СМИ утверждали, что такое решение было связано с судебными разбирательствами между Мутко и Международным олимпийским комитетом. Уход с официальной должности чиновника, который был якобы замешан в допинговом скандале, должен был успокоить международные спортивные организации.

Отметим, место в правительстве Дворкович, в отличие от Мутко, потерял. В новый состав кабмина его не включили. Виталий Мутко же только сменил род деятельности — теперь вместо спорта он собирается отвечать за строительство.