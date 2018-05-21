Директор по правовым вопросам ГК «Эталон» рассказала о влиянии поправок в 214-ФЗ

17 мая в рамках Петербургского Международного Юридического Форума (ПМЮФ) – уникальной международной площадки, объединяющей ведущих специалистов в области права, состоялась дискуссионная сессия ДОМ.РФ, посвященная новым тенденциям финансирования жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Эксперты обсудили целый ряд вопросов, в том числе минимизацию рисков инвесторов и кредитных организаций, финансирующих жилищное строительство, а также зарубежные практики регулирования в сфере привлечения инвестиций в строительство.

Директор по правовым вопросам Группы «Эталон» Виктория Цытрина в рамках сессии рассказала о том, как поправки в 214-ФЗ и новые схемы финансирования строительства могут повлиять на рынок жилой недвижимости России.

«Текущие поправки в 214-ФЗ не отменяют долевое строительство в полной мере. Они направлены на более жесткое регулирование строительства и создание альтернативных форм его финансирования, изменения механизма продажи жилья, например, переход на продажу построенной недвижимости. Тем не менее, многие небольшие компании не смогут адаптироваться к изменениям», – прокомментировала Виктория Владимировна.

На ПМЮФ также обсуждались предпосылки внесения изменений в 214-ФЗ, озвучивались и прогнозы, касающиеся реализации нового механизма финансирования строительства.

«Законодатели предъявляли больше всего претензий к самому факту финансирования строительства за счет одного источника – средств дольщиков – поскольку это не позволяло отследить денежные потоки, перераспределяемые застройщиком не только на строительство ряда жилых комплексов, но и на покрытие кассовых разрывов от проекта к проекту. Соответственно, в случае неисполнения застройщиком обязательств, возникал вопрос – средства в каком размере и на достройку какого проблемного объекта нужно направить в первую очередь? Предлагаемый сейчас механизм подразумевает, что по одному разрешению на строительство один застройщик реализует одномоментно один конкретный дом, следовательно, средства дольщиков будут направлены именно на строительство этого дома. К сожалению, на сегодняшний день нет понимания, как девелоперу в этих условиях строить в рамках жилых проектов дороги, социальные объекты и другую инфраструктуру. Кроме того, еще не регламентирована процедура смены застройщиками банка, в котором на эскроу-счете хранятся средства дольщиков, в случае закрытия или санации этого банка», – заключила Виктория Цытрина.

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