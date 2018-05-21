СК показал видео смертельного прыжка парашютистов в Татарстане

Следственный комитет России обнародовал видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов.

В своем Telegram-канале СК разместил запись с камеры, закрепленной на шлеме одного из группы парашютистов. На кадрах заметно, как у двоих спортсменов перепутались парашюты, после чего они быстро полетели вниз.

Напомним, инцидент произошел 20 мая в клубе «Мензелинск». Семь парашютистов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. В результате столкновения и последующего падения на запасном парашюте два человека погибли. На счету каждого было не менее 600 прыжков.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.