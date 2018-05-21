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21.05.2018 11:35

СК показал видео смертельного прыжка парашютистов в Татарстане

Следственный комитет России обнародовал видео группового прыжка парашютистов в Татарстане, в результате которого погибли двое спортсменов.
СК показал видео смертельного прыжка парашютистов в Татарстане
кадр из видео/YouTube/СК РФ

В своем Telegram-канале СК разместил запись с камеры, закрепленной на шлеме одного из группы парашютистов. На кадрах заметно, как у двоих спортсменов перепутались парашюты, после чего они быстро полетели вниз.

Напомним, инцидент произошел 20 мая в клубе «Мензелинск». Семь парашютистов выполняли свободное падение с 4 тысяч до 1,6 тысячи метров. В результате столкновения и последующего падения на запасном парашюте два человека погибли. На счету каждого было не менее 600 прыжков.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.


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