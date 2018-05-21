Болгария снова хочет получить у России газопровод

Болгария вновь захотела получить прямой газопровод с Россией через Чёрное море, который позволит ей стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы. Об этом 21 мая заявил президент страны Румен Радев.

«Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток — 2"», — цитирует президента Болгарии «Коммерсантъ». Радев добавил, что Евросоюз поддерживает Софию в этом начинании.

Издание отмечает, что после срыва болгарской стороной строительства газопровода «Южный поток» в 2014 году, в России не доверяют Софии как партнеру в крупных инфраструктурных проектах.

Президент Болгарии Румен Радев находится с двухдневным визитом в России. 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время по дну Черного моря из России в Турцию проложена первая нитка газопровода «Турецкий поток», который заменил «Южный поток». Строительство велось с мая 2017 года.

В конце апреля «Газпром» сообщил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство «Турецкого потока» началось в мае 2017 года вместо «Южного потока».

«Северный поток — 2», который после согласования всех процедур проложат по дну Балтийского моря, будет иметь протяженность более 1,2 тыс. км и станет самым длинным экспортным трубопроводом в мире. Его мощность составит 55 млрд куб. м в год. Основным потребителем перекачиваемого по нему газа станет Германия.