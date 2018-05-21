Иностранные VPN-сервисы на 1000% приросли клиентами из России из-за блокировок Роскомнадзора

Иностранные компании, которые предоставляют услуги по обходу блокировок с помощью сервисов VPN, стали больше зарабатывать на клиентах из России благодаря Роскомнадзору. Причина очевидна: попытка преодолеть блокировку мессенджера Павла Дурова Telegram.

Об этом рассказали «Коммерсанту» представители нескольких компаний 21 мая. Так, за апрель американская TorGuard VPN зафиксировала рост клиентов из России на тысячу процентов. С такой динамикой РФ стала самым развивающимся рынком после США. Гендиректор Golden Frog также назвал прирост российских пользователей грандиозным. По словам Сандэя Йокубаитиса, скачивать его приложение на смартфоны стали на 198% чаще, такие же проценты по количеству новых аккаунтов.

Компания CyberGhost с европейской пропиской также указывает на существенный рост новых пользователей. Представители организации называют цифру 380%, за апрель относительно марта россиян среди всех клиентов CyberGhost стало в два раза больше.

На сегодняшний день Роскомнадзор кроме адресов, на которых хостится сам Telegram, блокирует порядка 80 сервисов VPN и прокси. В ведомстве отметили, что это адреса, которые созданы именно для поддержки мессенджера. Часть из них была разблокирована после того, как перестала давать возможность пользоваться Telegram.