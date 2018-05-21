Путин внес кандидатуру Кудрина в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты.

Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента. Напомним, бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату после встречи с фракцией «Единая Россия» 14 мая. Предложение ему было сделано еще 10 мая. Кудрин обещал сделать работу палаты более открытой для публики. Бывшая глава ведомства, Татьяна Голикова, ушла в отставку 17 мая, она станет вице-премьером по социальной политике в новом правительстве Дмитрия Медведева. После официального увольнения Голикова заплакала.