Выезд из двора закончился ДТП с мотоциклом в Петербурге

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла в Кировском районе города на Неве утром 21 мая. Байкер сейчас в больнице. Это ДТП стало как минимум третьим за несколько часов.

Около 09:50 у дома 10 по дороге на Турухтанные острова 26-летний водитель KIA Ceed выезжал из двора. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, мужчина не пропустил мотоциклиста. В результате столкновения 33-летний байкер получил тяжёлые травмы.

Ещё одно ДТП произошло, по словам участников профильных форумов, в девятом часу утра на набережной Обводного канала. Дорогу не смогли поделить мотоцикл и фура. Байкер попал в больницу, отделавшись повреждениями колена и руки.

Добавим, 21 мая началось с аварии с участием мотоцикла: на проспекте Луначарского девушка не смогла справиться с управлением и получила тяжёлые травмы.