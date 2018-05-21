Бывший замдиректора ФСБ погиб при жесткой посадке вертолета

Экс-замдиректора ФСБ Анатолий Ежков умер после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Об этом 21 мая сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на «Интерфакс». По данным агентства, Ежков прилетел в Хабаровский край из Москвы на рыбалку. При посадке в лесополосе вертолет загорелся, но троим пассажирам удалось выбраться. Среди летевших на борту был совладелец производственного комплекса «Серышевский» Сергей Мельниченко. Он получил травмы, Ежков же скончался по пути к охотничьему домику из-за сердечного приступа.

По факту ЧП Следственный комитет проводит проверку.

Справка:

Анатолий Ежков родился 3 декабря 1946 года в Ленинградской области; окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ при Совете Министров СССР им. Ф. Э. Дзержинского по специальности «правоведение». С 1967 по 2004 год проходил военную службу, был начальником управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Северо-Кавказскому военному округу, руководителем регионального штаба по проведению контртеррористической операции на территории Северного Кавказа (с июня 2001-го). До июля 2004 года занимал должность заместителем директора ФСБ РФ; воинское звание - генерал-полковник.

С должности заместителя директора ФСБ РФ был уволен указом президента Владимира Путина вскоре после нападения боевиков на Ингушетию (июнь 2004-го). Вместе с ним были отправлены в отставку и другие руководители антитеррористической операции на Северном Кавказе.

После этого Ежков ушел в ОАО «АК «Сибур»» (Сибирско-Уральская нефтегазовая компания) - вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами.