В массовом ДТП с маршруткой в Псковской области пострадали четверо

Авария произошла на трассе М-9 в Псковской области ранним утром 21 мая. В столкновении шести транспортных средств пострадали четверо.

Информация об аварии поступила в начале седьмого утра, сообщает ГУ МЧС по Псковской области. На 486-м километре трассы М-9, неподалёку от деревни Брагино, столкнулись шесть машин. Среди них, в частности, Honda, ВАЗ-2107, Chevolet Niva и маршрутный микроавтобус Mercedes Sprinter.

По предварительной информации, травмы получили четыре пассажира маршрутки. Всем потребовалась медицинская помощь.

Авария могла произойти из-за тумана – утром он осложнил видимость на трассе.