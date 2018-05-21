Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом
Полномочный представитель правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях, заслуженный юрист России Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом вечером 20 мая. Об этом он сообщил телеканалу «360».
По словам Барщевского, врачи кардиологического отделения Люберецкой больницы спасли его. «Сейчас чувствую себя лучше, чем труп», — добавил Барщевский.
Адвокат подчеркнул, что о дальнейших прогнозах касательно здоровья говорить пока рано.