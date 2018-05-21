Во время задымления в метро Петербурга пассажирка упала в обморок

Девушке стало плохо в метро Петербурга утром 21 мая после процедуры сдачи донорской крови. Со станции «Технологический институт» ее вынесли спасатели, которые приехали тушить горевший мусор возле подземки и вентилировать тоннель.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, девушка упала в обморок на станции «Технологический институт». В это время возле метро на Загородном проспекте уже дежурили машины скорой помощи и МЧС – дым из горящей на Бронницкой улице помойки затянуло в шахту метро поблизости, откуда он попал в тоннель. В ведомстве отметили, что непосредственно с задымлением состояние пассажирки не связано, она ехала в метро после процедуры сдачи донорской крови. От госпитализации петербурженка отказалась.