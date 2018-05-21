ФСБ в Крыму задержала двоих подозреваемых в терроризме

Двое жителей Крыма задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в причастности к терроризму. Об этом 21 мая сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на крымское управление ФСБ.

Задержанные жили в Бахчисарайском районе республики. По предварительной информации, они состояли в запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Задержание провели в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). В настоящее время на полуострове продолжаются оперативно-следственные мероприятия.