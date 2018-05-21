Финский минтранс готовит новые ограничения скорости на дорогах

В Суоми появится больше ограничений скорости из-за внешних условий, например, состояния дорог и погодных условий. Об этом 21 мая сообщило издание Keskisuomalainen со ссылкой на профильное ведомство.

Министр транспорта и связи Анне Бернер заявила, что в ближайшие годы будут установлены новые дорожные знаки. По ее словам, это поможет водителям ехать, руководствуясь ситуацией на дорогах. Бернер уверена, что это уменьшит количество ДТП.

Кроме того, на финских дорогах появятся специальные табло, которые будут показывать автомобилистам их реальную скорость.

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